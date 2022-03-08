Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Хвилина гумору від ЗСУ: "Новий рейтинг армій світу"

62 98035
Хвилина гумору від ЗСУ: "Новий рейтинг армій світу"
ЗСУ пропонують зробити хвилинну перерву для підтримання настрою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, імпровізований рейтинг публікує Фейсбук-канал Сухопутні війська ЗС України.

"Хвилинка гумору від наших читачів. Свіжий рейтинг армій світу. Топ 10:

1. США

2. Китай

3. Київські

4. Харківські

5. Сумські

6. Чернігівські

7. Британія

8. Миколаївські

9. Збройне Формування фермерського господарства Свирида Опанасенка

10.Роми з трактором

Цигани можуть стати першими, якщо вкрадуть путіна".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Все Обманываете
    І навіщо нам тоді НАТО? НАТО - це НАша Територіальна Оборона
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Роми вперед! Я за вас.
  • Oleksandr Den
    Гадяцьких мисливців треба окремо виділити.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини