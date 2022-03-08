Окупанти перешкоджають евакуації, - голова Київської ОДА

Окупаційні сили Російської Федерації перешкоджають проведенню евакуації з Бучанського району, заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші", - зазначив Кулеба.

Він поінформував, що вночі в Бучанському районі Київської області точилися бої.

"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель уночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаївської громади, Михайлівської Рубежівки, Бучі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, окупаційні сили Російської Федерації ведуть вогонь по житлових будинках і цивільному населенню.

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