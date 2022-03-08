Житомирські депутати розбіглися з міста, - мер Сухомлин

Депутати Житомирської міської ради не зібралися сьогодні на вимогу мера Сергія Сухомлина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку Сергія Сухомлина у Facebook.

"Вчора я говорив, що даю депутатам термін до ранку, щоб повернутися і працювати на благо житомирян. У мене є дані щодо того, хто де перебуває. Сьогодні мені зранку зателефонував колишній депутат Самбірський, сказав, що вступив в територіальну оборону, але зараз перебуває у Волинській області біля кордону. Де-факто він вже не депутат, а де-юре я звертаюся до партії, яка його висунула, щоб виключити його з депутатів... Всім привіт, чекаю інших", - зазначив Сухомлин.

Раніше повідомлялося про затримання народного депутата Євгена Шевченка, який намагався виїхати до Польщі нібито для участі в переговорах із Росією в "Біловезькій пущі".

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