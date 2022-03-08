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Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів

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Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів
У заблокованому військами РФ Маріуполі померла дитина від зневоднення.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь - добре та працьовите місто без будь-якої злоби, його оточили, заблокували, спеціально виснажують. Спеціально заблокували підвезення їжі та води, в Маріуполі вперше за десятки років, вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, шановні партнери, від зневоднення померла дитина у 2022 році", - зауважив глава держави.

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Топ коментарі

  • Bad Robot
    Смерть московским оккупантам!!!
    Свободу народам РФ!!!
  • Іван Гриць
    нету пол милиона.Кто тебе такую ерунду сказал?От силы украинских войск 120 тыс.+ 100 тыс. тероборона.
  • Porol ferton
    І все одно готовий до переговорів з нацистами
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