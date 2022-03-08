Із Пущі-Водиці евакуювали 520 осіб, їх розмістили в дитсадках, - КМДА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За два дні з Пущі-Водиці евакуйовано 520 осіб через наближення активних бойових дій. Евакуйованих людей розмістили у дитячих садках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися в родичів в інших районах Києва", - йдеться в повідомленні.
Також уточнюється, що евакуйованих, які мають проблеми зі здоров'ям, доставлено до лікарень.
"Міська влада робить усе можливе для допомоги жителям. У місті створено гуманітарний штаб. Він забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує. Якщо ви можете надати допомогу або вона вам потрібна, заповніть відповідну форму на сайті: https://potreby.kyivcity.gov.ua/", - підсумували в КМДА.