Ворог продовжує атакувати Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - "Азов"
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Сьогодні, 8 березня, росіяни продовжили атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Азову.
"Терміново!Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку."