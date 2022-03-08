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Ворог продовжує атакувати Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - "Азов"

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Сьогодні, 8 березня, росіяни продовжили атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм канал Азову.

"Терміново!Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін, знято інженерні загородження та інше. Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку."

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Топ коментарі

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Свині
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ці нелюди навіть не хочуть забирати своїх трупів.
  • Alex_Dimitrov
    Чего и следовало ожидать
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