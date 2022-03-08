Новини • Війна

РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський

13 28713
РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський
Війська РФ несуть втрати на території України.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знищуємо окупантів скрізь, де тільки можемо, але є ще небо. Сотні російських крилатих ракет, бойових літаків, гвинтокрилів. Так ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів війни в Україні", - зауважив глава держави.

"Але у них ще достатньо машин для вбивства, ще достатньо ракет для терору, ще достатньо 500 кг бомб, щоб скидати їх на нас", - додав він.

Читайте також: Зеленський про блокаду військами РФ Маріуполя: У місті від зневоднення померла дитина, це вперше з часів вторгнення нацистів

Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Рашка має бути знищена як держава!
  • Алексей Технолог
    От тільки Україна точно не має загинути при цьому, як 300 спартанців, що захищають боягузів з блоку НАТО.
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Раша не повинна мати військову авіацію і Чрноморський флот!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини