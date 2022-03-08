РФ за 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни в Україні. Але у них ще достатньо машин для вбивства, - Зеленський
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Війська РФ несуть втрати на території України.
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знищуємо окупантів скрізь, де тільки можемо, але є ще небо. Сотні російських крилатих ракет, бойових літаків, гвинтокрилів. Так ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів війни в Україні", - зауважив глава держави.
"Але у них ще достатньо машин для вбивства, ще достатньо ракет для терору, ще достатньо 500 кг бомб, щоб скидати їх на нас", - додав він.