Відповідальність за кожну смерть від авіаударів - на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, - Зеленський

13 днів, доки війська РФ бомбардують українські міста, ми чуємо від партнерів тільки обіцянки.

Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми чуємо тільки обіцянки. Кажуть, ось-ось, буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, на російських військових, на тих, хто віддає і хто виконує ці злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо знищує український народ. Провина на окупантах, але відповідальність за це - і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, від авіаударів. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - зауважив глава держави.

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