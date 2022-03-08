Відповідальність за кожну смерть від авіаударів - на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, - Зеленський
Про це сьогодні на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми чуємо тільки обіцянки. Кажуть, ось-ось, буде допомога у небі, будуть літаки, нам їх передадуть. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, на російських військових, на тих, хто віддає і хто виконує ці злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо знищує український народ. Провина на окупантах, але відповідальність за це - і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там в кабінетах, очевидно, необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських убивць, від авіаударів. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - зауважив глава держави.