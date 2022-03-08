Російські високопосадовці вважають, що вони воюють із нацистами та націоналістичними батальйонами. Це якась сюрреалістична історія, вигадана ними ж, - Подоляк

Російське керівництво справді вважає, що армія РФ воює з нацистами та націоналістичними батальйонами в Україні, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російські високопосадовці справді вважають, що вони воюють із нацистами та націоналістичними батальйонами. Це якась сюрреалістична історія, яку вони самі собі вигадали. Вони таким чином виправдовують свої агресивні, по суті, терористичні дії в Україні. І вони досі не зрозуміли, що це взагалі не "продається". Не "продається" ніде, окрім самої Росії", - сказав Подоляк у відеозверненні, оприлюдненому у твітері у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ сама відключилася від глобального інформаційного простору, загнавши себе в "пастку вигаданої історії".

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"Самі із собою воюють. Тобто вбивають наших людей, а воюють зі своїми страхами. Тому давайте відверто: ми з ними воюємо за правду, за те, що світ зовсім інший, за те, що російської правди не існує, за те, що жодних нацистів, окрім самої РФ, яка використовує фантастично погані технології, немає", - наголосив радник голови ОП.

Він додав, що Україна наразі перемагає за всіма напрямками.