"Ворог не пройде", - Кличко щодо ситуації в Києві

Місто Київ - є ціллю агресора, і столична влада робить усе для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост став по-справжньому форпостом.

Про це в ефірі телемарафону розповів Міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація контрольована. Зараз обладнуються усі блокпости і в'їзди - перше і друге кільце навколо Києва. Ми розуміємо, що місто Київ - це є ціль агресора. І робимо все для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожен блокпост став справжнім форпостом. І можу чітко сказати, що ворог не пройде. Будемо захищати наше місто, наші домівки, нашу країну", - сказав Кличко.

Міський голова також спростував інформацію про те, що в місті є проблеми з водою. "Історія з водою - це фейкова інформація, однозначно у нас все працює. У мене прохання до всіх - довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, тому що ворог зараз сіє паніку, його намагання - поширювати фейкову інформацію. В місті Києві все під контролем, все працює", - наголосив він.

Також він закликав мешканців за можливості залишатися вдома.

"Громадський транспорт зараз працює в обмеженому режимі. Він працює лишк для тих людей, яким вкрай необхідно пересуватися і це представники нашої критичної інфраструктури. Деякі маршрути скасовано, але з усім тим ключові маршрути в обмеженому стані працюють", - розповів він.

Як повідомлялося, ніч на 8 березня у Києві минула спокійно. У місті сьогодні працюють магазини, аптеки, зоомагазини, є зв’язок, працює уся комунальна інфраструктура та медична галузь.

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