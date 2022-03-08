Унаслідок нічного бомбардування військами РФ Сум загинула 21 особа, зокрема двоє дітей

Унаслідок авіаудару, завданого російськими окупаційними військами по житлових кварталах Сум пізно ввечері 7 березня, загинув 21 мирний житель, зокрема двоє дітей.

Про це повідомила у Facebook 8 березня прокуратура Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

За фактом загибелі цивільних прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"За даними слідства, військовослужбовці ЗС РФ, порушуючи правила ведення війни, близько 22:35 7 березня завдали авіаудару по житловому сектору в районі вулиць Романської та Спартака в Сумах. На місці авіаудару вранці 8 березня знайдено тіла 21 людини, серед них двоє дітей. Кількість постраждалих встановлюється", – сказано у повідомленні.

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