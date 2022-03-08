Зеленський змінив голову Кіровоградської ОДА. На цю посаду призначено мера Кропивницького

Володимир Зеленський звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської ОДА. Указ про це, датований 7 березня, опубліковано на сайті глави держави. Причину звільнення в документі не вказано.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ.

Наступним рішенням Зеленський призначив на цю посаду Андрія Райковича. Колишній голова Кропивницького, 65-річний Андрій Райкович на своїй сторінці у Facebook звернувся до мешканців Кіровоградької області:

"У час війни, героїчної боротьби нашого народу з російським агресором за свою землю, за свою свободу, за мир у Європі ця довіра і ця відповідальність множиться майже на мільйон. Бо стільки нас у центрі України. Я оперативно приймаю управління областю. Головне - оборона кордонів, бо ворожі колони вже намагалися вдертися на Кіровоградщину."

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