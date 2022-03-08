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В БЕБ взялися за підприємців, які необґрунтовано підвищують ціни. Для скарг запустили Телеграм-бот

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В БЕБ взялися за підприємців, які необґрунтовано підвищують ціни. Для скарг запустили Телеграм-бот
БЕБ консолідує інформацію щодо необґрунтованого підвищення цін на проживання, товари та послуги зі сторони недобросовісних підприємців та компаній.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

На електронну скриньку [email protected] вже отримано понад 100 повідомлень від громадян, які, в основному, стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло з Львівської області.

Всі звернення одразу фіксуються та опрацьовуються.

До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час, вживаються необхідні заходи.

Для зручності користувачів та з метою оперативного реагування, БЕБ розроблено Телеграм бот: https://t.me/StopOverpriceBot

"БЕБ звертається до громадян, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, товари повсякденного вжитку чи послуги, повідомляйте про це через бот. Зокрема, детально опишіть ситуацію: вкажіть місто, адресу, дату і час події. За можливості додайте фото/відео події. Узагальненні результати опрацювання повідомлень можна відслідковувати на офіційному Телеграм-каналі БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Leshek
    Герег за причинное место взять нужно. Пустая металлическая канистра 20 литров для бензина в Эпицентре 1200 гривен. Она из золота или серебра? Написал в чат боте .
  • Андрій Орженік-Містюк
    В першу чергу перевірити відпускну ціну на складах,підприємці змушені там затарюватись по тій ціні шо виставлена,а потім вже шерстити підприємців,які завищують необгрунтовано.
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    ІнфоВійська України/Ukraine


    @i_army_org

    ·
    2 ч



    В ответ
    @EuroMaydan

    Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
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