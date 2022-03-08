Більшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, – Геращенко

Через занепадницькі настрої серед особового складу ПКС РФ керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, серед особового складу ПКС РФ спостерігаються занепадницькі настрої. Більшість пілотів із РФ відмовляються здійснювати бойові вильоти і бомбити українські мирні міста! Також це пов'язано з великою кількістю втрат (літаків і вертольотів). Керівництвом армії РФ було ухвалило рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України!" – зазначив він.

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За його словами, судячи з радіоперехоплень, у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості та помилки в експлуатації авіаційного обладнання.

"Останній козир з рукава або все-таки паніка у бункерного? Намагається шапками закидати? Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома та вірите пропаганді! Знімайте рожеві окуляри й виходьте на вулиці! Покажіть Путіну, що ваші діти не гарматне м'ясо", – закликав Геращенко.

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