Уряд ухвалив спрощений порядок перетину кордону для водіїв 18-60 років, - Мінінфраструктури

Для налагодження міжнародної логістики уряд України ухвалив рішення щодо нового порядку перетину державного кордону для водіїв.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Урядове рішення стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту. Воно діє у випадках, коли йдеться про "міжнародні вантажні перевезення, перевезення для потреб Збройних Сил України, перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги", – інформує відомство.

Алгоритм отримання спрощеного порядку є таким.

Перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури або до обласної (Київської міської) військової адміністрації.

Після цього відбудеться бронювання, і зі списком заброньованих осіб Мінінфраструктури або ОВА звернуться до Державної прикордонної служби. У ДПС врахують час виїзду та в’їзду громадян України.

"Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника системи "ШЛЯХ", – роз’яснюють у Міністерстві інфраструктури.

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Відомство бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

У Міністерстві рекомендують звертатися щодо організації перевезень гуманітарних вантажів на багатоканальну телефонну лінію щодня з 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04

Звернення до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: [email protected].