Розвідка виклала список військових злочинців із флоту Росії, які обстрілюють міста України ракетами. СПИСОК

Головне управління розвідки МОУ оприлюднило перелік військових злочинців військово-морського флоту Росії, які беруть участь у вбивствах мирних громадян України та здійсненні ракетних обстрілів українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначає сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Як зазначається, до нанесення ракетних ударів крилатими ракетами "Калібр" морського базування залучалися: Фрегат "Адмирал Эссен", командир - капітан 2 рангу Александр Смирнов; малий ракетний корабель "Грайворон", командир - капітан 3 рангу Глеб Александрович Козаков; підводний човен "Новороссийск", командир - капітан 3 рангу Игорь Игоревич Шведа; підводний човен "Великий Новгород", командир - капітан 2 рангу Сергей Михайлов; Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", командир – капітан 1 рангу Игорь Михайлович Крохмаль; Фрегат "Адмирал флота Касатонов", командир – капітан 2 рангу Алексей Викторович Рябоштан.

Також повідомляється, що до нанесення ударів по території України залучалися патрульний корабель "Дмитрий Рогачев", командир - капітан 3 рангу Тугарин Егор Витальевич (Зрадник ВМС України); патрульный корабель "Василий Быков", командир - капітан 3 рангу Козьяков Виталий.

Також оприлюднені фото, номери телефонів цих людей, посилання на сторінки в соцмережах, імена та прізвища членів їхніх родин.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ГУР оприлюднило перелік пілотів ВКС рф, що бомблять українські міста, а також їхні сторінки в соцмережах та родинні зв'язки.