Розвідка виклала список військових злочинців із флоту Росії, які обстрілюють міста України ракетами. СПИСОК
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначає сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зазначається, до нанесення ракетних ударів крилатими ракетами "Калібр" морського базування залучалися: Фрегат "Адмирал Эссен", командир - капітан 2 рангу Александр Смирнов; малий ракетний корабель "Грайворон", командир - капітан 3 рангу Глеб Александрович Козаков; підводний човен "Новороссийск", командир - капітан 3 рангу Игорь Игоревич Шведа; підводний човен "Великий Новгород", командир - капітан 2 рангу Сергей Михайлов; Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", командир – капітан 1 рангу Игорь Михайлович Крохмаль; Фрегат "Адмирал флота Касатонов", командир – капітан 2 рангу Алексей Викторович Рябоштан.
Також повідомляється, що до нанесення ударів по території України залучалися патрульний корабель "Дмитрий Рогачев", командир - капітан 3 рангу Тугарин Егор Витальевич (Зрадник ВМС України); патрульный корабель "Василий Быков", командир - капітан 3 рангу Козьяков Виталий.
Також оприлюднені фото, номери телефонів цих людей, посилання на сторінки в соцмережах, імена та прізвища членів їхніх родин.
Як повідомляв Укрінформ, раніше ГУР оприлюднило перелік пілотів ВКС рф, що бомблять українські міста, а також їхні сторінки в соцмережах та родинні зв'язки.