Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Більше трьох тисяч людей протестують сьогодні у Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.
Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив.
Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестуючі винеслу на площу великий національний прапор та скандують: "Гола Пристань - Україна!"
Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.