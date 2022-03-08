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Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Більше трьох тисяч людей протестують сьогодні у Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.

Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив.

Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестуючі винеслу на площу великий національний прапор та скандують: "Гола Пристань - Україна!"

Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.

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Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів 01
Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів 02
Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів 03

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • віктор федорович 31ee1569
    Це для нас та для всього світу, що в українці - це українська нація, а не російськомовне населення, як у білоруссії, чи россії.
  • Алексей Технолог
    В кожного свій фронт.
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