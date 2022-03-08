Повідомлення про захоплення російськими загарбниками Ізюму не відповідає дійсності, – Арестович
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Повідомлення про захоплення російськими окупантами Ізюму на Харківщині не відповідає дійсності, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Повідомлення про те, що противник нібито захопив місто Ізюм не відповідає дійсності. Там наразі точаться бої. Збройні сили України завдають поразки противнику", - сказав Арестович на брифінгу у вівторок.
Він повідомив, що ЗСУ продовжують оборонну операцію з утримання противника на оперативних напрямках - Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя.