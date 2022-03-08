Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Рада має намір незабаром провести закрите засідання, - нардеп Чернєв

9 70344
Рада має намір незабаром провести закрите засідання, - нардеп Чернєв
Верховна Рада має намір незабаром провести закрите пленарне засідання для розгляду чергового пакету законопроектів, пов'язаних із протидією російській агресії.

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Є кілька термінових законопроектів. Ми зараз їх збираємо, щоб це було все-таки якесь пакетне голосування. Поки що не можу сказати, про які саме законопроекти йдеться. Нехай це буде сюрпризом для Росії. Це важливі законопроекти", – сказав Чернєв в ефірі телеканалу "1+1" у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада дозволила почати експропріацію власності РФ в Україні

При цьому він зазначив, що український парламент, напевно, знову засідатиме в закритому режимі.

"Я думаю, як і минулого разу, це буде закрите засідання. Коли і як воно відбудеться – ми не повідомлятимемо. Розповімо вже постфактум", – додав депутат.

Також читайте: ВР висловлюється за введення в Україну миротворчих сил, - Корнієнко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    не сопли жуйте, зРада... срочно закройте Киево-Печерскую Лавру! СРОЧНО! этот рассадник рашизма... все паши-мерседесы и погань в виде монахов должна сегодня же быть арестована и отправлена в тюрьму... это готовое вооруженное внутренне восстание в центре столицы... БАКАНОВ! тебе бы на детской лошадке в парке сидеть... не сделаешь этого - проклянут на веки... держать внутри Киева группировку вооруженных садистов - это должностное преступление главы сбу...
  • ВІКТОР 426d266c
    Не дай бог позаблоковий статус !
  • клаус хаус
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини