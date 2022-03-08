Через обстріл окупантів загинув танкіст Сапило, чий екіпаж знищив 30 одиниць ворожої техніки. ФОТО

На Київщині, після нальоту авіації, отримав поранення, несумісне з життям, танкіст Віталій Сапило, чий екіпаж до того знищив десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Armyinform.

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У боях із російсько-фашистськими військами на Київщині екіпаж офіцера-танкіста знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Торік хлопцеві виповнився лише 21 рік.

Нещодавнім указом Президента України Володимира Зеленського "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України" лейтенанту Віталію Сапилу було присвоєно звання Герой України.

Віталій Сапило був жителем села Сокільники, що неподалік Львова. Його оплакували всім селом.

Змалку подавав великі надії у спорті. Був вихованцем дитячого футбольного клубу "Карпати". Його запрошували у донецький "Шахтар", а юнак хотів бути військовим, захищати свою країну! Тож у 2017-му вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Навчався на факультеті бойового застосування військ.

"На полі бою нашим танкістам серед росіян немає рівних, хоч наші хлопці дуже часто надто молоді. Тому окупанти застосували авіацію. Після нальоту авіації було пряме попадання й мій онук дістав поранення, несумісне з життям. Віддав найдорожче, що мав - життя - за наше життя! Він - Герой! А Герої не вмирають!", - зазначив дідусь бійця Микола Сапило.

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