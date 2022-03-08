Темпи просування російської армії територією України суттєво сповільнилися, - Арестович

Темпи просування російської армії територією України суттєво сповільнилися. Наразі ворог не становить суттєвої загрози. Основні зусилля окупанти кинули на інформаційно-психологічні операції проти населення України.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив сьогодні під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Темпи просування ворога суттєво сповільнилися. Зараз на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинені. Ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях", – сказав Арестович.

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Він також зазначив, що не досягнувши успіху ні на землі, ні в повітрі ворог кинув основні зусилля на інформаційно-психологічні операції проти населення України.

За словами Арестовича, Збройні сили Україні та інші українські сили оборони продовжують оборонну операцію із утримання ворога на таких напрямках, як: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Він на голосив, что ворожі війська намагаються просуватися на цих напрямках, але зазнають втрат внаслідок ударів ракетних та артилерійських військ ЗСУ, а також наземних частин.

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Арестович також підкреслив, що героїчно тримаються міста Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків та Охтирка.