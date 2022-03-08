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Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк

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Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк
Вторгнення російської армії перетворило українських дітей на "дітей війни", які змушені ночувати у підвалах через загрозу ракетного обстрілу та спостерігати за озброєними загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, які грабують, розстрілюють, мародерствують", - написав Подоляк.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А ще треба "не забувать" хто своєю бездіяльністю і "Великими прожектами" типу "Великого крадівництва" ослабив країну і призвів до цієї агресії!!!
  • Vladimir Longer
    Перетворемо їх свиноматок на мясо)
  • Юрій Вінгорськи
    ніколи не думав про це, а сьогодня порівняв тексти гімнів України та параші.
    про що в них.
    гімн рф; могучая, великая,достойная,священная, мудрая, гордая братская,, отечество, отчизна
    загалом, крім як, дивіться які ми, і більше ні про що.....
    наш посил гімну:
    жива та буде жити. оптимістичний погляд в майбутнє і хто не запрошений прийде, получе кизди, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!
    ніякими братами навіть не смердить....
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