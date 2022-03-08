Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк

Вторгнення російської армії перетворило українських дітей на "дітей війни", які змушені ночувати у підвалах через загрозу ракетного обстрілу та спостерігати за озброєними загарбниками.