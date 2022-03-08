Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни", – Подоляк
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Вторгнення російської армії перетворило українських дітей на "дітей війни", які змушені ночувати у підвалах через загрозу ракетного обстрілу та спостерігати за озброєними загарбниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, які грабують, розстрілюють, мародерствують", - написав Подоляк.