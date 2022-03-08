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Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ. ФОТО

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Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм-канал Запорізької ОВА.

"Знаємо, що ви розумні та все розумієте, але СБУ просить жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам! Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку!
Продовжуємо довіряти ЗСУ!" - коментують у Запорізькій ОВА. 

Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 01

Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 02
Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 03
Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ 04

Як повідомили у прес-службі СБУ, в текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ. Листочки А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.

Також читайте: Бердянська радіостанція "Азовська хвиля" захоплена російськими військовими

 

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Топ коментарі

  • Сергей Николаевич bf2729b7
    Там где кацапстана, там гной
  • Artem Victorovich
    Це не можливо читати ,якщо бидло фашисти в парашії розуміють про ще йде мова ,то ми бачимо тільки набір тексту де все змішалося до купи , наші сусіди напевно генетично відсталі якщо такими текстами щось хочуть донести до нашої нації.
  • Raised Right
    Убейте эту мразь!

    Симферополь, 8 марта. Крыминформ. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская совместно с бойцами Росгвардии доставила гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
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