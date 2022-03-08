Війська РФ розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська - СБУ. ФОТО

Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівки, в яких йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм-канал Запорізької ОВА.

"Знаємо, що ви розумні та все розумієте, але СБУ просить жителів Бердянська та всієї України НЕ ВІРИТИ у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам! Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку!

Продовжуємо довіряти ЗСУ!" - коментують у Запорізькій ОВА.









Як повідомили у прес-службі СБУ, в текстах зазначених листівок йдеться про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема полку "Азов". Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ. Листочки А4 стверджують, що саме Збройні сили України завдавали артилерійських ударів по мирному населенню міста 28 лютого.

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