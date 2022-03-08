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НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг

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НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України. Однак він попередив, що ситуація може вийти з-під контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeteduvar.

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"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх союзників.

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"Ми захищатимемо кожен квадратний сантиметр території союзних країн у випадку сценарію поширення конфлікту на країни-члени НАТО", - додав Столтенберг.

Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Імпотентний блок, імпотентна Європа.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Неужели никто из них не учил историю первой половины 20ого века? Как можно быть такими тупыми
  • валерий коренев 41e3634f
    Когда кацапы потопили эстонское судно в Черном море что-то не было слышно даже озабоченности! Нато импотентно-голубое сборище, такое же как и сам столтенберг!!!! Ему я бы не доверил руководить даже детским хором а не то что военным блоком.
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