НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України. Однак він попередив, що ситуація може вийти з-під контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeteduvar.

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"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх союзників.

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"Ми захищатимемо кожен квадратний сантиметр території союзних країн у випадку сценарію поширення конфлікту на країни-члени НАТО", - додав Столтенберг.