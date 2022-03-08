НАТО несе відповідальність, щоб ескалація не поширилася за межі України, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс несе відповідальність за непоширення ескалації за межі України. Однак він попередив, що ситуація може вийти з-під контролю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeteduvar.
"Ми відповідаємо за те, щоб ескалація не поширилася за межі України, але ситуація може вийти з-під контролю", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що Альянс захищатиме своїх союзників.
"Ми захищатимемо кожен квадратний сантиметр території союзних країн у випадку сценарію поширення конфлікту на країни-члени НАТО", - додав Столтенберг.