Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах: Данілов - країнам Заходу:

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Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах: Данілов - країнам Заходу:
Україна потребує від західних союзників максимально швидкої допомоги у вигляді бойової авіації та засобів ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив у Фейсбуці.

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"Одним із базових розрахунків кремля під час розробки плану "Барбаросса–2022" було переконання в традиційній млявості й роузгубленості Заходу, в його опонуванні нахабству московії. Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні "занепокоєння" за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в газпромі, за спокійне й сите життя. І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи", - наголосив секретар РНБО..

За словами Данілова, світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів.

"Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку", - зазначив він.

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Данілов подякував британським, канадським і нідерландським друзям за останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

"Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?! Якщо НАТО не хоче або неспроможне "закрити небо" над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах", - наголосив секретар РНБО.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    А зачем об этом в Фейсбуке писать? Показать свою активность? Есть каналы связи с союзниками и остальными небайдужымы, по ним и общайтесь. А не делайте громкие пуки в информ-среде, особенно на фоне своей предыдущей деятельности в виде "санкций", новогодних праздников, наполнения ТРО только с марта месяца и прочей несусветной лабуды
  • Lopik Kocur
    Все більше переконуюсь що НАТО бздить рашку, як Свирид Свиридович боявся мишок Вєру і Надєжду. Якби пу пішов колонами не в Україну а в Європу, то вже давно би добрався до парижу і мадріду.
  • Small Jerboa
    А ви самі чого не хочете давати зброю простим українцям?!
    18к автоматів киянам роздали все, гадаєте вистачить?
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