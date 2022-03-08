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Російські окупанти розстріляли авто з пенсіонерами під Києвом. ВIДЕО 18+

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Російські окупанти розстріляли автомобіль з пенсіонерами неподалік селища Макарів (Київська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як бордовий "Деу Ланос" зупиняється перед знаком "Стоп" на перехресті. У цей момент на перехресті рухається ворожа техніка, яка їде в протилежний бік. Однак одна бойова машина піхоти (БМП) зупиняється та двічі з гармати відкриває вогонь по легковому автомобілю з мирними мешканцями.

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"Ці під#раси розстріляли інвалідську машину. Знак висить інваліди. Дідусь років за 70, і бабуся. Два старика їхали додому. Їх в упор стоячих на знак "Стоп"... Вони запинились і їх розстріляли. Тварюки російські. Це просто повний п#здець! Суки! Тварі!", - говорять очевидці трагедії. 

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    А мы пленных кормим, женевские конвеции соблюдаем. Добрые *****. Пока пленных на кол не начнут сажать живьем, так и будет.
  • дмитрий иванов 527db324
    У нас народ ещё не осознаёт, с какой ДИЧЬЮ мы столкнулись, поэтому и играемся в альтруизм
  • Larissa Kora 56c14f78
    Більше нікому не хочеться чайком з пиріжечками "синка" пригостити?! Скільки можна бути наївними - це фашисти, сюди прийшли вбивати, грабувати, заробляти на нашій крові.
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