З початку російського вторгнення в Україні загинули 52 дитини. ФОТО 21+ (оновлено)
Про це повідомила уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронцями Дніпропетровщини з Харкова евакуйовано ще 300 людей. Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина. У м. Дергачі Харківській області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина", - зазначає омбудсмен.
Сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець. Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.
"Вкотре окупантом обстріляно мирне населення м. Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі", - додає вона.
Денісова зазначає, що восійським ворогом за ці дні у м. Харкові атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати.
"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій. Звертаюсь до міжнародної спільноти та міжнародних правозахисних організацій із проханням вжити всіх можливих заходів для припинення військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!", - резюмувала омбудсмен.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 8 березня, що за 13 днів війни від рук окупанта загинуло 52 дитини.
"Сьогодні коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам", - заявив президент.
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