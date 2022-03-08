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У Міноборони звернулися до росіянок: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"

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У Міноборони звернулися до росіянок: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"
Росія вже тирнадцяту добу веде криваву війну проти мирного народу України. Безліч росіянок, найімовірніше, 8 березня не отримають жодних поздоровлень від своїх чоловіків з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Принагідно в Міноборони України звернулася до російських жінок з одним простим запитанням: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"

"Найімовірніше, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні", – йдеться в повідомленні на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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У Міноборони також наголошують: "Якщо вам дорогий ваш родич, можливо, є шанс його врятувати. Звертайтеся безпосередньо до його (чоловіка, сина, брата або батька) командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтеся до старших начальників. Мовчать – бінго! Ваш родич – в Україні. Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик і йому пощастило потрапити в полон. Можливо, ще не пізно його врятувати".

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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    Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
  • Яр Холодний
    Да как ты мог !!! Кричит Оксана,- СЕДЬМОГО марта умереть !!!

    Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
  • Vladimir Longer
    Лучший их подарочек, это гроб!)
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