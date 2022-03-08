У Міноборони звернулися до росіянок: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"
Принагідно в Міноборони України звернулася до російських жінок з одним простим запитанням: "Ваші чоловіки привітали вас із 8 Березня?"
"Найімовірніше, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні", – йдеться в повідомленні на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
У Міноборони також наголошують: "Якщо вам дорогий ваш родич, можливо, є шанс його врятувати. Звертайтеся безпосередньо до його (чоловіка, сина, брата або батька) командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтеся до старших начальників. Мовчать – бінго! Ваш родич – в Україні. Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик і йому пощастило потрапити в полон. Можливо, ще не пізно його врятувати".