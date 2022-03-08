Волонтерка Юсупова просить допомоги: терміново потрібно викупити квадрокоптер
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново. Треба викупити квадрокоптер, десь 45-50 тис., купити їх зараз взагалі неможливо, а вони дуже потрібні. Я купила Аутел дрон 58 тис. і завтра він вже поїде на фронт. Відправили планшети та ліки. Ще багато коштів потрібно на пальне. Допомогаємо Одесі, Запоріжжя, Київ, Луганська обл, Чернігів. Мій мінімум, що я відправляю, це 50 тис. грн на день. Всі звіти є в мене на сторінці. Дякую всім хто допомогає нашим захисникам!" - звернулася вона до українців.
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Карта 4441111447002464 Монобанк.
5375411500427369 Монобанк .
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
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