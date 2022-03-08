Британія відкриває тимчасовий візовий центр для українських біженців у французькому Ліллі

Велика Британія відкриє новий тимчасовий візовий центр для українських біженців у французькому місті Лілль, приблизно за 110 кілометрів від Кале. Про це заявила міністр закордонних справ країни Ліз Трасс у Палаті громад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Протягом останніх днів уряд Британії зіткнувся з критикою з боку французьких політиків, які стверджували, що Велика Британія робить недостатньо для прийому українських біженців.

Прессекретар прем'єр-міністра Джонсона повідомив журналістам, що центр буде запущений "найближчими днями".

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Раніше обговорювалась ідея створити своєрідне консульство у місті Кале на узбережжі Ла Маншу.

Французька сторона закликала Лондон максимально спростити процедури для біженців з України, пунктом призначення яких є Британія, побоюючись, що велика кількість людей надовго застрягне на північному узбережжі Франції.

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Але прем'єр Джонсон відкинув заклики пом'якшити візові вимоги для українських біженців, які рятуються від війни, заявивши, що Велика Британія - щедра країна, але їй потрібно постійно контролювати, хто прибуває.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія спростила в’їзд для громадян України, яких хочуть забрати до себе родичі у Британії у зв'язку з війною.