Я закликаю всі держави публічно вимагати: "Росіє, відпусти людей", - Кулеба про евакуацію мешканців Маріуполя

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ публічно вимагати від країни-агресора дати змогу евакуювати мешканців Маріуполя, яких вона тримає в заручниках в оточеному місті.