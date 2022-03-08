Окупанти надсилають керівникам українських прифронтових міст та областей пропозиції здатися, - РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що окупанти продовжують масово розсилати керівникам українських міст та областей пропозиції здатися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"На цей час пропозицію співпрацювати з російськими загарбниками з обіцянками збереження життя та збагачення отримав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Відповідь мера міста очікувана - "Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється!".

Аналогічна пропозиція від агресора розпочати переговори та здати місто надійшла заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі. Ворог отримав гнівну відповідь: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД впевнені, що заклики російського загарбника і до інших керівників українських міст прифронтової смуги очікує така ж рішуча відповідь: "Жодної капітуляції, ми на своїй землі - тільки перемога!".

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