Окупанти надсилають керівникам українських прифронтових міст та областей пропозиції здатися, - РНБО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"На цей час пропозицію співпрацювати з російськими загарбниками з обіцянками збереження життя та збагачення отримав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Відповідь мера міста очікувана - "Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється!".
Аналогічна пропозиція від агресора розпочати переговори та здати місто надійшла заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі. Ворог отримав гнівну відповідь: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД впевнені, що заклики російського загарбника і до інших керівників українських міст прифронтової смуги очікує така ж рішуча відповідь: "Жодної капітуляції, ми на своїй землі - тільки перемога!".