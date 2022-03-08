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Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО

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Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО
Служба безпеки України оприлюднила відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку СБУ.

За словами чоловіка, 1 березня він вийшов за продуктами в магазин, коли його зупинили. Після перевірки документів, йому сказали, що в ного прострочений паспорт.

"Посадили в автобус, відвезли в якесь приміщення в Алчевську. До ранку там пробули, потім відвезли в Гордіївку на самоскиді, сказали , що треба якихсь хлопців змінити - чи поїсти, чи покупатись", - розповів чоловік.

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За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік.

Алчевець зізнався, що його могли розстріляти, якби він відмовився. Своїх  земляків він закликав краще ховатися від тих, хто їх забирає на війну. 

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Топ коментарі

  • Алекс Леонов
    За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік. Хтось вiрить у цю звiздеж ???
  • wed emantsal
    Вау, і хтось в таке повірить??
    Що заскочив в танк "для безпеки")))
  • Hanka Panyanka
    очередная сказка про несчастных новобранцев...
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