Йшов за продуктами, посадили в автобус і відправили на війну - полонений розповів, як мобілізують в ОРДЛО

Служба безпеки України оприлюднила відео зі свідченнями насильно мобілізованого на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку СБУ.

За словами чоловіка, 1 березня він вийшов за продуктами в магазин, коли його зупинили. Після перевірки документів, йому сказали, що в ного прострочений паспорт.

А це відео із бойовиком так званої "ЛНР"



Це відео із бойовиком так званої "ЛНР" покаже всю суть політики окупантів і професіоналізм "супер потужної армії РФ"



Особливо про методи проведення мобілізації та рівень військової підготовки. pic.twitter.com/UWMuavvGJw — СБ України (@ServiceSsu) March 8, 2022

"Посадили в автобус, відвезли в якесь приміщення в Алчевську. До ранку там пробули, потім відвезли в Гордіївку на самоскиді, сказали , що треба якихсь хлопців змінити - чи поїсти, чи покупатись", - розповів чоловік.

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За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік.

Алчевець зізнався, що його могли розстріляти, якби він відмовився. Своїх земляків він закликав краще ховатися від тих, хто їх забирає на війну.