Російські солдати поводяться як терористи і боягузи. Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися! - Резніков

"За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків.

Про це у своєму зверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні тому світ змінився. Змінилося все, хоч не всі ще це наразі усвідомлюють. Росія відкрито напала на Україну. Вісім років тому в Криму та на Донбасі вони казали - "їх там нема". Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші", - акцентує увагу Резніков.

Він переконаний, що на Росію не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Жодні міжнародні правила та механізми.

"Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність", - зауважує він.

За його словами, російські солдати поводяться як терористи і боягузи.

"За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. Вже встановлено, що російські солдати вбили 38 українських дітей (станом на 8 березня - 41 дитину. - Ред.) та понад 70 поранили. Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і понад 800 поранених цивільних громадян. Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети", - продовжує він.

Російські інтервенти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні. Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити. Вони вбивають тих, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів. Це воєнні злочини.Це страшне горе для України, звертає увагу він.

"Але хочу нагадати вам, що російські солдати вбивають мешканців європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися. Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 000 студентів з інших країн, що знаходяться в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 000 з них вже взято в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки. Молоді люди перебувають у заблокованих російськими військами містах – Чернігові, Сумах, Херсоні, Маріуполі. Росіяни обстрілюють ці міста. Вони фактично ведуть війну з усім світом. Навіть з тими, хто намагається залишитись нейтральним. Не вийде. Зло не діє вибірково", - продовжує Резніков.

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Він також нагадує, що Україна була і є домом для представників понад 100 націй. Ми завжди жили у мирі. У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти.

Крім того, Резніков звертає увагу світової спільности, що окупанти тримають у заручниках журналістів: наразі відомо про громадян Британії у місточку Стоянка-2. Обстріляли групу і поранили ще одного журналіста - громадянина Британії. Журналіст, громадянин Швейцарії був обстріляний і пограбований окупантами на Миколаївщині.

"На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити. Сьогодні я хочу сказати вам одне – не бійтеся. Не бійтеся! Як не боїмося ми", - запевняє він.