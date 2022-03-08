Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради у вівторок.
"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - сказано в повідомленні.
До повідомлення прикріплено відео, зняте о 10:30 у вівторок, на якому зафіксовано просування військової техніки окупантів: "Відеопідтвердження, зняте українським безпілотником на Мелекінській трасі, що мала стати зеленим коридором для безпечного руху цивільних осіб".
"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується в повідомленні.