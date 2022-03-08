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Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада

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Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором", – міськрада
Російські окупаційні війська здійснили спробу прориву до Маріуполя Донецької області гуманітарним коридором, організованим для евакуації цивільного населення з міста

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради у вівторок.

"В черговий раз окупант продемонстрував свою підлість, зробивши спробу прориву в місто саме в момент зеленого коридору, організованого для людей та створивши реальну загрозу життям цивільних осіб, що намагаються залишити оточений Маріуполь, який знаходиться під постійним ворожим вогнем", - сказано в повідомленні.

До повідомлення прикріплено відео, зняте о 10:30 у вівторок, на якому зафіксовано просування військової техніки окупантів: "Відеопідтвердження, зняте українським безпілотником на Мелекінській трасі, що мала стати зеленим коридором для безпечного руху цивільних осіб".

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"Тільки знищення противника та збільшення українських військ на азовському напрямку забезпечить безпеку цивільного населення. Домовленості з окупантом не мають жодного сенсу і можуть спровокувати ще більше безневинних жертв серед українських громадян", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sasha Gritsevich
    це ж кацапи.просто відстрілювати,ніяких переговорів
  • Green sheet
    О чем я и говорил. Не ищите у кацапов человечность и сожаление. ВСе что предлогают кацапы ето подлость и коварство.
  • Gal
    Тарас Чорновіл

    Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.
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