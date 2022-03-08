Україна очікує на приєднання до європейської енергосистеми протягом тижня

Процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E перебуває на завершальній стадії.

Так, про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на звернення міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитись протягом найближчих декількох днів. Ми очікуємо, що у найближчий тиждень має відбутись наше приєднання", - зазначив міністр.

Герман Галущенко підкреслив, що Україна впевнено рухається у напрямку зміцнення своєї енергетичної незалежності. Міністр висловив сподівання, що Європа також піде відповідним шляхом і відмовиться, зокрема, від російського газу.

"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І от сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають прийняти для себе рішення. Вони просто мають відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", - додав він.

Очільник Міненерго підкреслив, що європейські країни повинні у своїй політиці керуватися новими реаліями, з якими стикнувся увесь світ 24 лютого, коли Росія здійснила військове вторгнення на територію України.

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