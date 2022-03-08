В Ізюмі вороги обстріляли лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Ізюмі на Харківщині вороги обстріляли центральну міську лікарню, хворим довелося вибиратися з-під завалів.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Ізюмської міськради Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибиралися з-під завалів як могли", - написав заступник мера.