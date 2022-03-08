Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні

11 72435
Шольц, Макрон і Сі Цзіньпін домовилися про підтримку будь-яких переговорів для вирішення конфлікту в Україні
Сьогодні відбулись переговори лідерів Німеччини, Франції та Китаю у форматі відеоконференції. На них обговорювалося російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  сайт німецького уряду.

Німецький канцлер Олаф Шольц провів переговори щодо війни Росії проти України з президентом Франції Емманюелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися про підтримку будь-яких переговорів для дипломатичного вирішення конфлікту.

Читайте також: Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну

У підсумку співрозмовники домовилися підтримувати будь-які переговори, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту.

"Глави трьох держав і урядів висловилися за гуманітарну допомогу і доступ до захоплених районів, а також за необхідність створення гуманітарних коридорів. З цих питань продовжаться контакти міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Топ коментарі

  • Сергей Владимирович b9c38e15
    ❗️Американское издание Politico сообщает, что 27 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо в администрацию Байдена с предложением обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров.
  • wed emantsal
    Троє обговорюють, як можна допомогти спільному другу, котрий зійшов з катушок і скочив у клітку з вовками. Вирішили, що треба закликати до миру. Для вовків варіант не найгірший.
  • Володимир Начинка a8144ae9
    Що там обговорювати. Кацапів на вила, і всюди мир.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини