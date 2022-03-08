Цивільний автомобіль підірвався на міні окупантів на Чернігівщині: загинуло 3 дорослих, 3 дітей поранено
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів.Зі слів очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям", - написала Денісова.
Зазаначається, що протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.