Проти російських військових в Україні відкрили вже 1135 проваджень
Про це повідомили в пресслужбі Нацполу, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше проваджень – за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.
Зокрема відкрито 730 кримінальних проваджень за ст. 438 ККУ, 356 проваджень – ст. 110, 32 – ст. 113, 8 – ст. 258, 4 - ст. 111 та ст. 437, 1 - за ст. 281 КК України.
Найбільше кримінальних проваджень відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).
За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд, сказано в повідомленні.