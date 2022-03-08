СБУ викрила російського агента зі "сплячого резерву"

У Волинській області контррозвідка Служби безпеки України викрила агента зі "сплячого резерву" російської федеральної служби безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

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"Уже 13-й день ми успішно боронимо нашу землю від загарбників. На захист Батьківщини став увесь народ. Окупанти не очікували такого спротиву, тож тепер намагаються будь-що порушити нашу стійкість зсередини. Так, у Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити у ряди місцевої тероборони", - ідеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного з українських високопосадовців, а після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ.

Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну.

"Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої", - зазначили в СБУ.

Російському агенту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взяли під варту.

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