За останні шість днів український кордон перетнули майже 3 тис. вантажівок із гуманітарною допомогою, - Шмигаль

За останні шість днів український кордон перетнули майже 3 тис. вантажівок, які ввезли 20 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Від імені уряду хочу подякувати нашим партнерам, усім людям, які сьогодні допомагають Україні. За останні шість днів український кордон перетнули майже 3 000 вантажівок, які ввезли 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це переважно продукти харчування, одяг, медикаменти та медичні засоби, які уряд уже спрямовує до регіонів", - сказав Шмигаль.

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Окрім того, за його словами, понад 10 млрд грн надійшло на рахунок, спеціально створений Національним банком України для підтримки української армії.