Зеленський подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував йому за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на РФ та підтримку вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про гуманітарну ситуацію в Україні, жертви серед мирного населення, перебіг евакуації та доправлення гуманітарних вантажів. Подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на Росію та підтримку вступу України до ЄС", написав Зеленський.

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