Президент ПАРЄ з нагоди 8 березня просить російських жінок вплинути на їхнього президента

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс знов закликає президента рф володимира путіна негайно припинити агресію проти України

Про це йдеться у заяві Кокса, переданій Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент ПАРЄ назвав війну "в певному сенсі, буквально техногенною катастрофою", і знову закликав президента Росії та тих, хто веде війну, "негайно і беззастережно припинити свою насильницьку агресію проти народу та держави Україна".

З нагоди Міжнародного жіночого дня Президент ПАРЄ висловив свою солідарність і підтримку жінкам України.

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"Ми бачимо, як ви, жінки України, захищаєте своїх дітей, організовуєте першу медичну допомогу пораненим, збираєте продукти для тих, хто дуже потребує, мужньо протестуєте проти агресора; ми бачимо, як ви дбаєте про своїх дітей, хворих, інвалідів та літніх людей, яким доводиться залишати свої домівки, щоб знайти притулок десь у вашій країні чи за її межами. Ми бачимо, що ви, жінки України, берете участь у впорядкуванні своєї країни на всіх рівнях, як би важко це не було", - зазначив Кокс.

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Він також закликав жінок Росії зіграти свою роль у завершенні війни: "Я знаю про небезпеку, з якою ви стикаєтесь, коли ви протестуєте. Але нам зараз потрібна ваша підтримка, жінки Росії, щоб допомогти жінкам України і всім українцям разом з ними".

24 лютого президент Російської федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та з Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають в житлові будинки українців.