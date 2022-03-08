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ОПЗЖ зробила Бойка головою політради замість Медведчука та підтримала участь членів партії в теробороні

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ОПЗЖ зробила Бойка головою політради замість Медведчука та підтримала участь членів партії в теробороні
Сьогодні на засіданні політради партії ОПЗЖ (в режимі відеоконференції) ухвалено рішення в умовах воєнного стану тимчасово покласти виконання обов'язків голови Політичної ради партії на співголову ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це повідомляє сайт партії, передає Цензор.НЕТ.

Раніше посаду голови політради обіймав Віктор Медведчук.

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Завданням партії політрада визначила організацію допомоги співгромадянам, які перебувають у зоні бойових дій, біженцям та допомоги в евакуації громадян через гуманітарні коридори та супровід гуманітарних вантажів.

Також політрада підтримала участь членів партії у формуваннях сил територіальної оборони.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    На фото три клиента СБУ. Созревшие, и даже перезревшие.
  • Константин См
    а ***** они в теробороне всрались - в штирлицев захотелось поиграться на старости лет?
  • Татьяна Волга
    Чтоб передовать инфориацию кацапам.
    Арестовать нах всех!!!!
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