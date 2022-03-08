ОПЗЖ зробила Бойка головою політради замість Медведчука та підтримала участь членів партії в теробороні

Сьогодні на засіданні політради партії ОПЗЖ (в режимі відеоконференції) ухвалено рішення в умовах воєнного стану тимчасово покласти виконання обов'язків голови Політичної ради партії на співголову ОПЗЖ Юрія Бойка.