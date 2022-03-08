"Слуга народу": Необхідний новий договір щодо гарантій безпеки для України. Гарантами можуть стати США, Туреччина та наші країни-сусіди

Партія "Слуга народу" навіть теоретично не розглядає можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Політсила наполягає на підписанні нового договору щодо гарантій безпеки для України разом із США, Туреччиною та Росією.

Про це йдеться у заяві партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Ми не сприймаємо ультиматумів. Не відмовляємося від територій. Але при цьому тверезо дивимося на реальність. Крим, Донецьк і Луганськ окуповані вже 8 років. На іншій частині території України триває повномасштабна війна. Ми чуємо вимогу Росії – визнати так звані "днр" і "лнр", визнати окупацію Криму. Зрозуміло, що ми не будемо цього робити. Але нам треба буде визначитись – яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях у межах нашої цілісної держави. Саме про це говорив Президент Зеленський, відповідаючи на питання американського журналіста", - йдеться у заяві.



Щодо НАТО та гарантії для України, у партії зауважують, що альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років, і чітко про це каже.

"Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу – тільки від окремих держав. Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курсу до Альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави", - йдеться далі.



"Натомість маємо говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати. Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України", - заявляють у "Слузі народу".

Читайте також: Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції

Акцентується увага, що такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України. Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі.



"Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні Сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", - резюмує політсила.