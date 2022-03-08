Уряд Естонії спростив прийом біженців з України

Естонія спрощує процедуру отримання посвідки на проживання для біженців з України, з 9 березня вони можуть подати клопотання про ВНП за один день.

Відповідне розпорядження ухвалив у вівторок уряд республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішнє рішення уряду допоможе скоротити бюрократію для травмованих тим, що сталося, військових біженців з України. Це дозволить їм простіше і швидше адаптуватися до життя в Естонії", - передала пресслужба уряду слова прем'єр-міністра Каї Каллас (Kaja Kallas).

Згідно з розпорядженням, біженець з України може клопотати про надання тимчасового захисту у формі посвідки на рік, а потім продовжити цей термін, пояснив уряд.

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На осіб, що знаходяться під тимчасовим захистом, а також близьких до них поширюються такі послуги, як розміщення та харчування, медичне страхування, їм надається право працювати в Естонії, дітям забезпечується доступ до дошкільної та основної освіти.

Біженцям належить прожиткова допомога, інші грошові допомоги, наприклад, сімейні. Усі, хто потребує допомоги, мають право на отримання невідкладної соціальної допомоги, вони можуть безкоштовно брати участь у програмах вивчення мови та адаптації.

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З 27 лютого до Естонії прибуло понад 7 тис. українців, зокрема 2 610 дітей. Досі більшість біженців приїжджала до Естонії до близьких чи знайомих. Раніше повідомлялося, що Естонія готова прийняти до 10 тис. біженців з України.