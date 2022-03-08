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На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку. ФОТО

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Російські окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку у Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.

На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку 01

"Окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку на Миколаївщині. При цьому мікроавтобус був маркований знаками червоного хреста. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше три виховательки. Ще двоє людей поранено", - йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Читайте: Четверо цивільних загинуло внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині

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Топ коментарі

  • Welle
    Может за каждый такой случай расстреливать по одному русскому пленному?
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Путіну на пленних іхтамнетов насрать. Просто не треба їх братиу полон.
  • Witek Dani
    в полон, ага, палить сук
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