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Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів "війна" чи "вторгнення" щодо дій РФ в Україні

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Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів "війна" чи "вторгнення" щодо дій РФ в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН спростувати повідомлення про те, що серед її співробітників заборонили використання слів "війна" та "вторгнення" стосовно агресії РФ проти України.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко повірити, що ООН могла б запровадити по суті таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН заборонила співробітникам називати війну в Україні війною

Як повідомлялося, в Irish Times з посиланням на електронний лист, надісланий співробітникам ООН, з’явилася інформація про те, що міжнародна організація заборонила своїм співробітникам називати ситуацію в Україні "війною" або "вторгненням", щоб збалансувати політичну чутливість, оскільки Росія розправляється всередині країни з тими, хто використовує ці слова.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    "На кону репутація ООН". Яка репутація? У дешевої шльондри з окружної репутація краща.
  • Muni
    Підручник історії, яким користуються в ООН, ймовірно такий...
  • MIN MIN
    Ну так он и написал
    Чтоб ООН подтвердило или опровергли эту информацию

    А не заявил что ООН это делает
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