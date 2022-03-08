Кулеба закликав ООН спростувати інформацію про заборону слів "війна" чи "вторгнення" щодо дій РФ в Україні
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН спростувати повідомлення про те, що серед її співробітників заборонили використання слів "війна" та "вторгнення" стосовно агресії РФ проти України.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Важко повірити, що ООН могла б запровадити по суті таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, в Irish Times з посиланням на електронний лист, надісланий співробітникам ООН, з’явилася інформація про те, що міжнародна організація заборонила своїм співробітникам називати ситуацію в Україні "війною" або "вторгненням", щоб збалансувати політичну чутливість, оскільки Росія розправляється всередині країни з тими, хто використовує ці слова.