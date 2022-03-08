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Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією

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Європейцям запропонували знизити температуру в будинках для енергостійкості ЄС перед Росією
Заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс запропонував європейцям знизити температуру в своїх будинках. На його думку, це може зменшити залежність ЄС від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Єврокомісії.

Тіммерманс стверджує, що ЄС став вразливим в енергетичному питанні, а війна в Україні довела цю проблему.

"Настав час зайнятися нашою вразливістю і швидко стати незалежнішими у нашому виборі енергії. Давайте швидко перейдемо до поновлюваних джерел енергії. Відновлювані джерела енергії - це дешеве, чисте і потенційно нескінченне джерело енергії, замість того, щоб фінансувати індустрію викопного палива в інших місцях", - заявив він.

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Заступник голови Єврокомісії закликав європейців економити тепло, щоб ЄС зміг зміцнити енергостійкість перед Росією.

Нагадаємо, Європейський союз розробив план для швидкої відмови від нафти і газу з РФ.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Це просто жах і гуманітарна катастрофа в Європі.
  • Bogdan Resvii
    Я щось не розумію "наєзду" на європу у даному контексті. Є конкретна мета - відмовитись від кацапських ресурсів, перш за все нафти та газу. Звичайно, що переорієнтація на інших поставників займе час, впродовж котрого вартість газу та пального для кінцевих споживачів (євробюргерів) значно зросте (вже зростає шаленими темпами). Тому їм треба прямою мовою казати, що це робиться з метою знищення фашераши, та що якийсь час треба поекономити щоб зменшити споживання. Що не так?
  • Привет
    ⚡️США запрещает импорт нефти из России - Джо Байден
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